Ребят, прибывших на Орловщину из ДНР, ЛНР и Украины навестили необычные гости

В рамках ежегодной благотворительной акции МВД России «Полицейский Дед Мороз» подарки детям привезли полицейские и общественники.

Гостями ребят стали сотрудники Отдела МВД России «Орловский» совместно с членами Общественного совета. Они подготовили праздничное мероприятие для детей из семей, ранее прибывших в регион из Донецкой и Луганской народных Республик, а также с территории Украины, и проживающих в пункте временного размещения в Орловском муниципальном округе.

Сказочные персонажи устроили новогоднюю интермедию. Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой юные гости с удовольствием читали любимые стихотворения, пели песни и водили хоровод. Затем из рук новогодних героев дети получили сладкие подарки.

Пользуясь случаем, старший инспектор по делам несовершеннолетних Отдела МВД России «Орловский» старший лейтенант полиции Максим Бачище и представитель Общественного совета при ОМВД Анатолий Рыбин напомнили детям о правилах безопасного поведения.

Также в рамках акции «Полицейский Дед Мороз» полицейские и общественники на дому поздравили ребят, прибывших из ЛДНР. Гости, в числе которых была и член Общественного совета при региональном УМВД Наталья Марушкина, вручили детям сладкие подарки и адресовали самые наилучшие пожелания. Не обошлось и без главной новогодней волшебницы — внучки Дедушки Мороза — Снегурочки, которая провела анимационную программу: дети играли, отгадывали загадки, танцевали, читали стихи. Также гости передали родителям небольшие праздничные продуктовые наборы. Еще один приятным сюрпризом стали приглашения на новогоднее представление, которые вручила ребятам член Общественного совета, директор дворца пионеров и школьников им. Ю.А. Гагарина Наталья Марушкина.

Эти мероприятия продолжили череду встреч в рамках акции «Полицейский Дед Мороз», которая продлится вплоть до окончания школьных каникул.

ИА «Орелград»