ТОП влиятельных людей Орловской области –  Михаил Вдовин (14)

27.12.2022 | 7:28 Новости, ТОП-50

Вдовин Михаил Васильевич – первый заместитель председателя Орловского областного Совета.

С 2011 года — депутат, работающий на профессиональной постоянной основе. Член заксобрания с II по VII созыв.

2006 — 2011 — заместитель председателя Орловского городского Совета.

1988 — 2006 — военная служба в системе МЧС Орловской области, звание полковник.

В 1980 году окончил Московское высшее командное училище дорожных и инженерных войск, в 1988 — Московскую военно-инженерную академию им. В.В. Куйбышева. В 2011 получил диплом по специальности менеджер в Орловской региональной Академии государственной службы при Президенте РФ.

Родился в деревне Щигор Курской области.

Всех участников рейтинга влиятельных людей, по версии «Орелграда», можно увидеть по ссылке ТОП-50. При составлении учитывались политические, социальные, финансовые, ресурсные факторы.

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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Орелград. 2022 год

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