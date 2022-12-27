ТОП влиятельных людей Орловской области – Вадим Тарасов (12)

27.12.2022 | 9:25 Новости, ТОП-50

Вадим Александрович Тарасов — заместитель губернатора Орловской области по планированию, экономике и финансам.

В августе 2015 года был назначен на должность вице-губернатора по экономике и финансам.

С ноября 2014 года до июня 2015 года возглавлял департамент финансов.

Долгое время занимал различные позиции в финансовом блоке областной администрации.

Окончил Финансовый университет при Правительстве РФ (Орловский филиал), факультет менеджмента и маркетинга.

Вадим Тарасов родился в Орле.

Всех участников рейтинга влиятельных людей, по версии «Орелграда», можно увидеть по ссылке ТОП-50. При составлении учитывались политические, социальные, финансовые, ресурсные факторы.

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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Орелград. 2022 год

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