ТОП влиятельных людей Орловской области – Вадим Тарасов (12)

Вадим Александрович Тарасов — заместитель губернатора Орловской области по планированию, экономике и финансам.
В августе 2015 года был назначен на должность вице-губернатора по экономике и финансам.
С ноября 2014 года до июня 2015 года возглавлял департамент финансов.
Долгое время занимал различные позиции в финансовом блоке областной администрации.
Окончил Финансовый университет при Правительстве РФ (Орловский филиал), факультет менеджмента и маркетинга.
Вадим Тарасов родился в Орле.
Всех участников рейтинга влиятельных людей, по версии «Орелграда», можно увидеть по ссылке ТОП-50. При составлении учитывались политические, социальные, финансовые, ресурсные факторы.