ТОП влиятельных людей Орловской области – Вадим Тарасов (12)

Вадим Александрович Тарасов — заместитель губернатора Орловской области по планированию, экономике и финансам.

В августе 2015 года был назначен на должность вице-губернатора по экономике и финансам.

С ноября 2014 года до июня 2015 года возглавлял департамент финансов.

Долгое время занимал различные позиции в финансовом блоке областной администрации.

Окончил Финансовый университет при Правительстве РФ (Орловский филиал), факультет менеджмента и маркетинга.

Вадим Тарасов родился в Орле.

Всех участников рейтинга влиятельных людей, по версии «Орелграда», можно увидеть по ссылке ТОП-50. При составлении учитывались политические, социальные, финансовые, ресурсные факторы.