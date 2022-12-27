Участников СВО включили в трехстороннее соглашение

Стали известны новые условия договоренность бизнеса и чиновников.

В Орловской области подписано новое соглашение между правительством региона, Федерацией профсоюзов и региональным Объединением работодателей. Было решено продлить срок действия предыдущего соглашения еще на три года, но с внесением в него важных изменений. Как сообщает департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области, документ направлен на регулирование социально-трудовых отношений, создание условий для социально-экономического развития, повышение уровня и качества жизни населения, дальнейшее развитие социального партнерства, защиту интересов работников.

Департамент также обратился к тем к работодателям региона, которые не участвовали в подписании соглашения, с предложением присоединиться к этой договоренности. Процедура присоединения предусмотрена статьей 48 Трудового кодекса РФ. Если в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования данного предложения работодателями не будет представлен в департамент письменный мотивированный отказ присоединиться к нему, то соглашение будет считаться распространенным на этих работодателей.

Добавим, что документ скрепили подписями губернатор Андрей Клычков, председатель Федерации профсоюзов Николай Меркулов и глава «Объединения промышленников и предпринимателей Орловской области» Алексей Ереничев. В соглашении появились новые пункты. Например, один из них гласит: акционерные общества, созданные в процессе приватизации имущественных комплексов унитарных предприятий, соблюдают условия и возложенные на них обязательства, которые содержатся в коллективных договорах, действовавших до приватизации.

Трудовые отношения работников унитарных предприятий после приватизации их имущественных комплексов продолжаются с согласия работников и могут быть изменены или прекращены в соответствии с трудовым законодательством. Появилась и новая норма, связанная с СВО. Согласно ей, работодатели «предусматривают мероприятия по сохранению кадрового потенциала, сохранению рабочих мест работников в случае их призыва на военную службу по мобилизации или заключения ими контрактов… по созданию новых рабочих мест для военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции.

Кроме того, при реорганизации, смене формы собственности и ликвидации соглашение обязывает организации сохранять действие предыдущего коллективного договора. Смена собственника или арендатора имущества, заключение концессионного соглашения не являются основаниями для расторжения трудовых договоров с работниками организации в сфере жилищно-коммунального хозяйства, за исключением руководителя и главного бухгалтера. При смене собственника имущества организации не допускается сокращение численности или штата работников до момента государственной регистрации перехода права собственности.

Кстати, чиновникам соглашение предписывает предусматривать в областном бюджете и рекомендовать органам местного самоуправления предусматривать в муниципальных бюджетах средства на повышение заработной платы для реализации национальной цели «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство».

ИА «Орелград»