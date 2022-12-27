В Орловской  области отказались от массовых гуляний на центральных площадях

Это касается как региональной столицы, так и районных центров.

Об ограничении традиционных развлечений в новогоднюю ночь сообщает сайт правительства Орловской области. Ранее проинформировали об отказе от салютов и фейерверков, от них рекомендовали воздержаться и простым гражданам, юридическим лицам.

Тематические культурно-досуговые мероприятия пройдут во всех областных и муниципальных домах культуры, клубах, библиотеках и музеях, сообщает портал региона со ссылкой на начальника профильного управления Наталью Георгиеву. Особое внимание будет уделено семьям мобилизованных, проживающим в пунктах временного размещения гражданам из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Отметим, в Орле общественный транспорт все же будет курсировать в Новогоднюю ночь. На маршруты выйдут около 30 единиц техники. Они должны работать до 3 утра 1 января. Также до 2 часов будет открыта ярмарка на площади и улице Ленина.

ИА «Орелград»