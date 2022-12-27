В Орловской области увеличена стоимость проездных

27.12.2022 | 13:28 ЖКХ, Новости

Изменения в постановление правительства региона внесены 26 декабря.

«Ввести с 1 января 2023 года на территории Орловской области единый социальный проездной билет стоимостью 550 рублей в месяц», — указано в документе, подписанном губернатором Андреем Клычковым.

С января 2022 года  ЕСПБ стоил 500 рублей. Проездным могут пользоваться отдельные категории граждан, подтверждающие право на льготу документами. Без их предъявления ЕСПБ не действует.

Отметим, областной бюджет доплачивает перевозчикам за обслуживание пассажиров-льготников.

ИА «Орелград»

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