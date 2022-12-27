Взносы на капремонт снова подняли в Орле

Правительство также установило рост размера взносов до 2044 года.

Постановление об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории Орловской области на 2023 год от лица губернатора вынес временно замещающий его Вадим Соколов. В преамбуле документа говорится, что сделано это в соответствии со статьей 167 Жилищного кодекса Российской Федерации. Минимальный размер взноса на капремонт установлен в объеме 10,35 рубля за 1 квадратный метр в месяц общей площади помещения в многоквартирном доме. Предыдущее подобное постановление было издано 30 декабря 2021 года, и тогда минимальный размер взноса был увеличен до 9,49 рубля.

Добавим, что Вадим Соколов также утвердил прогнозный план изменения минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории Орловской области в течение срока реализации региональной программы капремонта, то есть до 2044 года включительно. Согласно ему, плановое значение минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в 2024 году составит 11,43 рубля за квадратный метр, в 2025 — 11,89 рубля, в 2026 — 12,36 рубля и так далее по нарастающей, пока в 2044 году размер взноса не дорастет до 25,04 рубля за «квадрат».

По традиции утвержден примерный перечень необходимых услуг и работ (по типам многоквартирных домов), стоимость которых учитывалась при установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт. Утверждена и оценочная стоимость капитального ремонта многоквартирного дома в зависимости от его типа. Например, сметная стоимость капремонта МКД 1977 года постройки (подъезд типового девятиэтажного крупнопанельного жилого дома на 36 квартир с техподпольем) составляет 15,901 миллиона рублей. Капремонт типового кирпичного пятиэтажного дома на 80 квартир с подвалом 1965 года постройки оценен в 29,021 миллиона рублей. И всего в 5,326 миллиона рублей должен обойтись капремонт типового двухэтажного бесподвального кирпичного дома на восемь квартир, построенного в 1957 году.

ИА «Орелград»