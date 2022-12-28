ТОП влиятельных людей Орловской области – Сергей Потемкин (10)

28.12.2022 | 8:25 Новости, ТОП-50

Потемкин Сергей Григорьевич — заместитель председателя Орловского областного Совета народных депутатов.

Депутат IV, V, VI, VII  созывов.

С 2018 года по настоящее время — заместитель генерального директора АО ТД «Золотой Орёл».

С 2010 — индивидуальный предприниматель.

2008 — 2010  — директор ЗАО Компания «Алые паруса».

2002 — 2008 — генеральный директор ОАО Торговый Дом «Золотой Орел».

1998 — 2002 — первый заместитель генерального директора АООТ «Красносельский Ювелирпром» в Костромской области.

С 1992 по 1998 год  руководил ТОО «Торговый дом Потемкинъ» в Москве.

Шесть лет работал в Московском УВД на железнодорожном транспорте.

В 1988 году окончил Московскую высшую школу милиции МВД СССР, юрист.

Родился в Орле.

Всех участников рейтинга влиятельных людей, по версии «Орелграда», можно увидеть по ссылке ТОП-50. При составлении учитывались политические, социальные, финансовые, ресурсные факторы.

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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Орелград. 2022 год

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