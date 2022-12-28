ТОП влиятельных людей Орловской области – Сергей Потемкин (10)

Потемкин Сергей Григорьевич — заместитель председателя Орловского областного Совета народных депутатов.
Депутат IV, V, VI, VII созывов.
С 2018 года по настоящее время — заместитель генерального директора АО ТД «Золотой Орёл».
С 2010 — индивидуальный предприниматель.
2008 — 2010 — директор ЗАО Компания «Алые паруса».
2002 — 2008 — генеральный директор ОАО Торговый Дом «Золотой Орел».
1998 — 2002 — первый заместитель генерального директора АООТ «Красносельский Ювелирпром» в Костромской области.
С 1992 по 1998 год руководил ТОО «Торговый дом Потемкинъ» в Москве.
Шесть лет работал в Московском УВД на железнодорожном транспорте.
В 1988 году окончил Московскую высшую школу милиции МВД СССР, юрист.
Родился в Орле.
Всех участников рейтинга влиятельных людей, по версии «Орелграда», можно увидеть по ссылке ТОП-50. При составлении учитывались политические, социальные, финансовые, ресурсные факторы.