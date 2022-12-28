ТОП влиятельных людей Орловской области – Вадим Соколов (11)

Соколов Вадим Вячеславович — первый заместитель губернатора Орловской области — руководитель администрации губернатора и правительства Орловской области.

Первый заместитель секретаря регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член президиума РПС.

В апреле 2014 года Вадим Соколов назначен на должность исполняющего обязанности заместителя губернатора — руководителя аппарата главы региона и облправительства.

С августа 2011 года возглавлял избирательную комиссию Орловской области.

В 2008 году назначен заместителем руководителя аппарата губернатора Орловской области.

С 2007 по 2008 год — начальник управления организационной работы и региональной политики аппарата губернатора и коллегии Орловской области.

В марте 2006 года избран в Орловский горсовет народных депутатов.

С 1996 по 2001 год работал в администрации Орла. Начал путь с главного специалиста юридического отдела. Повышен до заместителя мэра города.

С февраля 1995 по июнь 1996 года — референт, начальник общего отдела, начальник аналитического управления, и.о. заместителя директора орловского филиала коммерческого банка «Информтехника».

С 1989 по 1993 год работал педагогом.

В 1991 году окончил исторический факультет Орловского государственного педагогического института. Свой трудовой путь начинал с ведения уроков истории в сельской школе. В 2010 году окончил юрфак ОГУ.

Родился в Орле.

Всех участников рейтинга влиятельных людей, по версии «Орелграда», можно увидеть по ссылке ТОП-50. При составлении учитывались политические, социальные, финансовые, ресурсные факторы.