В Орле займутся снижением уровня младенческой смертности

Программа расширенного неонатального скрининга принята в Орловской области.

Правительство региона утвердило программу «Обеспечение расширенного неонатального скрининга на территории Орловской области». Ответственным за ее выполнение назначен региональный департамент здравоохранения. Основная задача – снижение уровня младенческой смертности посредством реализации мероприятий массового обследования новорожденных на врожденные и наследственные заболевания в рамках расширенного неонатального скрининга (РНС). Для ее решения планируется формирование оптимальной маршрутизации, обеспечивающей проведение РНС в регионе, а также совершенствование материально-технической базы медико-генетической консультации НКМЦ им. З. И. Круглой. Именно этот центр оказывает медицинскую помощь пациентам с врожденными и наследственными заболеваниями, выявленными в рамках РНС.

Программа реализуется в один этап с 2023 по 2025 годы. Общий объем средств, предусмотренных на ее реализацию (по предварительной оценке), составляет 58,561 миллиона рублей. Ежегодно будет выделяться почти по 19,5 миллиона рублей. Из общего объема средства областного бюджета составляют 21,742 миллиона рублей. Оставшиеся 36,818 миллиона поступят из федерального бюджета. Планируется, что к концу реализации программы доля новорожденных, обследованных на врожденные и наследственные заболевания, составит не менее 95 процентов.

Доля новорожденных с впервые в жизни установленными врожденными и наследственными заболеваниями, выявленными при проведении РНС, к 2025 году должна составить 0,1 процента от общего числа обследованных младенцев. В паспорте программы сказано, что она сама по себе является документом стратегического планирования, определяющим цели, задачи, направления, приоритеты комплексных решений по улучшению здоровья детского населения Орловской области.

«Основополагающими приоритетами в сфере охраны здоровья матери и ребенка являются улучшение здоровья женщин в период беременности и родов, стандартизация акушерско-гинекологической, неонатологической и педиатрической помощи, внедрение современных технологий выхаживания и реабилитации недоношенных детей, развитие организационных технологий с маршрутизацией женщин и детей в тесной привязке к действующей сети медицинских организаций, создание эффективной системы медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения», — говорится в документе.

Согласно приведенной там же статистике, в 2021 году в Орловской области родилось 5390 детей, при этом зарегистрировано на территории области было 5342 новорожденных, что на 413 детей меньше, чем за предыдущий год (5755). В 2021 году родилось недоношенными 289 детей, или 5,4 процента (в 2020 году – 368 детей, или 6,4 процента). Из них с очень низкой и экстремально низкой массой тела – 33 ребенка, или 11,4 процента (в 2020 году – 51 ребенок, или 13,9 процента). Общий коэффициент рождаемости в 2021 году составил 7,4 рождения на 1000 человек населения, что на 6,3 процента ниже показателя за 2020 год (7,9). Показатель младенческой смертности составил 6,7 на 1000 родившихся живыми (в 2020 году – 5,7, в 2019 году – 5,2).

ИА «Орелград»