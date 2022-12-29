Клычков утвердил правила реструктуризации долгов

Речь идет об изменении условий кредитования городов и районов.

Губернатор Андрей Клычков утвердил правила проведения в 2023 году реструктуризации денежных обязательств муниципальных районов, округов и городов региона перед Орловской областью по бюджетным кредитам. Речь идет о задолженности муниципальных образований. Согласно документу, реструктуризации подлежит сумма основного долга по бюджетным кредитам, образовавшаяся по состоянию на 1 января 2023 года и подлежащая погашению в 2023 году (за вычетом суммы основного долга, погашенного в 2023 году до даты проведения реструктуризации).

Новые условия оформляются дополнительными соглашениями, заключаемыми местными властями с региональным департаментом финансов. Реструктуризация предусматривает изменение условий погашения задолженности по бюджетному кредиту, связанное с изменением сроков (в том числе с предоставлением отсрочки или рассрочки) погашения долга. В губернаторских правилах под предоставлением отсрочки понимается установление срока единовременного погашения задолженности, рассрочки – установление графика поэтапного погашения обязательств.

Отметим, что реструктуризация возможна лишь при соблюдении нескольких обязательных условий. Прежде всего, это отсутствие задолженности по уплате процентов, начисленных за пользование бюджетными кредитами, и пеней за несвоевременный возврат бюджетных кредитов. Кроме того, решение о реструктуризации должно быть официально принято местными властями. Для этого в департамент финансов надо будет подать копию соответствующего решения представительного органа муниципального района, округа или города.

Обязательным условием является и соблюдение требований бюджетного законодательства Российской Федерации, включая соблюдение предельного объема дефицита местного бюджета, предельного объема муниципального долга и предельного объема расходов на его обслуживание. Основанием для проведения реструктуризации будет считаться письменное обращение главы (главы администрации) в правительство Орловской области.

ИА «Орелград»