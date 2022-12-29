Самый прибыльный бизнес нашли в Орле и Кромах

Составлен рейтинг рентабельности орловских предприятий.

Орелстат рассказал о финансовых результатах деятельности организаций Орловской области в январе-октябре 2022 года. По оперативным данным, за отчетный период времени сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций в действующих ценах сложился в сумме 38,089 миллиарда рублей. Так, 206 предприятий региона получили прибыль в размере 40,133 миллиарда рублей, а 68 предприятий имели убыток на сумму 2,043 миллиарда рублей. Данная статистика не учитывает представителей малого предпринимательства, также финансовых организаций, в том числе кредитных, государственных и муниципальных учреждений.

Специалисты Орелстата также составили рейтинг рентабельности бизнеса в разрезе территорий. Первое место в нем ожидаемо занял город Орел. Совокупная прибыль подпавших под статистическое наблюдение предприятий областного центра составила 14,343 миллиарда рублей. На втором месте оказался Кромской район. Расположенные на его территории предприятия завершили работу в отчетном отрезке времени с совокупной прибылью в размере 3,725 миллиарда рублей.

Далее расположились: Орловский муниципальный округ (совокупная прибыль – 3,528 миллиарда рублей), Свердловский район (3,298 миллиарда), Колпнянский район (2,8 миллиарда рублей) и Урицкий район (1,717 миллиарда рублей). Аутсайдером рейтинга рентабельности стал Новодеревеньковский район, предприятий которого завершили период с января по октябрь 2022 года с отрицательным сальдо – совокупный убыток оценивается аналитиками в один миллион рублей.

ИА «Орелград»