ТОП влиятельных людей Орловской области – Умберто Маффиа (7)

29.12.2022 | 8:28 Новости, ТОП-50

Маффиа Умберто – генеральный директор ООО «Керама Марацци».

Продукция компании составляет порядка 20% от общего производства керамической плитки в России. «Керама Марацци» регулярно получает льготы по налогам в Орловской области, вкладывая средства в развитие.

Умберто Маффиа является генеральным директором ООО «Керама Марацци» с 2014 года.

С 2009 года — генеральный директор ОАО «КМ Груп». Генеральный директор ЗАО «Велор» — первого учрежденного юрлица.

Умберто Маффиа работает в Орле с 1998 года.

Всех участников рейтинга влиятельных людей, по версии «Орелграда», можно увидеть по ссылке ТОП-50. При составлении учитывались политические, социальные, финансовые, ресурсные факторы.

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Орелград. 2022 год

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