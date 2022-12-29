ТОП влиятельных людей Орловской области – Умберто Маффиа (7)

Маффиа Умберто – генеральный директор ООО «Керама Марацци».

Продукция компании составляет порядка 20% от общего производства керамической плитки в России. «Керама Марацци» регулярно получает льготы по налогам в Орловской области, вкладывая средства в развитие.

Умберто Маффиа является генеральным директором ООО «Керама Марацци» с 2014 года.

С 2009 года — генеральный директор ОАО «КМ Груп». Генеральный директор ЗАО «Велор» — первого учрежденного юрлица.

Умберто Маффиа работает в Орле с 1998 года.

Всех участников рейтинга влиятельных людей, по версии «Орелграда», можно увидеть по ссылке ТОП-50. При составлении учитывались политические, социальные, финансовые, ресурсные факторы.