В Орловской области насчитали 56 тысяч невыездных

Приставы обнародовали статистику и призвали орловцев погасить долги.

За 11 месяцев 2022 года судебными приставами Орловской области было установлено временное ограничение на выезд должников из Российской Федерации в рамках 56 088 исполнительных производств, что на 22,8 процентов больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. В результате применения данной меры жителями Орловщины была погашена задолженность на общую сумму 74,707 миллиона рублей. Такие данные приводит пресс-служба УФССП России по Орловской области.

Приставы не случайно обнародовали статистику невыездных граждан, поскольку новогодние каникулы кто-то из жителей региона решит провести за рубежом. Между тем, уже на границе такие орловцы могут столкнуться с проблемами – их попросту не выпустят из страны, и отдых будет испорчен. Чтобы не омрачать себе проведение новогодних каникул и избежать неприятных ситуаций, связанных с мерами принудительного исполнения, приставы призывают жителей региона заранее проверить самих себя на наличие задолженности. Сделать это можно, например, с помощью электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте УФССП, а также в личном кабинете на портале Госуслуг.

«Своевременная оплата долгов позволяет избежать наступления негативных последствий, таких как арест денежных средств и иного имущества, дополнительных трат по оплате исполнительского сбора, ограничения на пользование специальным правом на управление транспортным средством и других мер принудительного исполнения, — говорят в службе судебных приставов. — Это особенно важно для тех, кто планирует провести свой отдых за границей, либо выехать в командировку. Необходимо помнить о такой мере принудительного исполнения как временное ограничение на право выезда за пределы Российской Федерации».

ИА «Орелград»