В Орловской области насчитали 56 тысяч невыездных

29.12.2022 | 12:36 Новости, Общество

Приставы обнародовали статистику и призвали орловцев погасить долги.

За 11 месяцев 2022 года судебными приставами Орловской области было установлено временное ограничение на выезд должников из Российской Федерации в рамках 56 088 исполнительных производств, что на 22,8 процентов больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. В результате применения данной меры жителями Орловщины была погашена задолженность на общую сумму 74,707 миллиона рублей. Такие данные приводит пресс-служба УФССП России по Орловской области.

Приставы не случайно обнародовали статистику невыездных граждан, поскольку новогодние каникулы кто-то из жителей региона решит провести за рубежом. Между тем, уже на границе такие орловцы могут столкнуться с проблемами – их попросту не выпустят из страны, и отдых будет испорчен. Чтобы не омрачать себе проведение новогодних каникул и избежать неприятных ситуаций, связанных с мерами принудительного исполнения, приставы призывают жителей региона заранее проверить самих себя на наличие задолженности. Сделать это можно, например, с помощью электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте УФССП, а также в личном кабинете на портале Госуслуг.

«Своевременная оплата долгов позволяет избежать наступления негативных последствий, таких как арест денежных средств и иного имущества, дополнительных трат по оплате исполнительского сбора, ограничения на пользование специальным правом на управление транспортным средством и других мер принудительного исполнения, — говорят в службе судебных приставов. — Это особенно важно для тех, кто планирует провести свой отдых за границей, либо выехать в командировку. Необходимо помнить о такой мере принудительного исполнения как временное ограничение на право выезда за пределы Российской Федерации».

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования