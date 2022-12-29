Жилищную льготу ввели под Орлом для бойцов СВО

Мобилизованным гражданам не будут начислять пени по долгам за жилье.

Ливенский районный Совет народных депутатов принял решение «О дополнительных мерах поддержки отдельных категорий граждан и членов их семей». Документом вводится ряд льгот для жителей Ливенского района, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с указом президента РФ от 21 сентября 2022 года. Также документ касается граждан, направленных военными комиссариатами для прохождения военной службы по контракту и участвующих в специальной военной операции с 21 сентября 2022 года.

Стоит отметить, что льготы введены на период участия данных граждан в специальной военной операции. В частности, местные власти ввели льготный период в виде приостановления начисления и взыскания пени по оплате задолженности по договорам социального найма (ордерам) или договорам найма жилого помещения муниципального жилищного фонда. Иными словами, контрактникам и мобилизованным участникам СВО, которые проживают в муниципальных комнатах и квартирах, начислять пени за долги не будут. Также на указанный период времени запрещено ведение претензионно-исковой работы по взысканию задолженности за муниципальное жилье.

Тем же документом ливенские власти установили льготный период в виде приостановления исполнения обязательств по уплате платы по договорам аренды муниципального недвижимого имущества, в том числе муниципальных земельных участков, платы по договорам на размещение нестационарных торговых объектов, на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, а также платы по соглашениям об установлении сервитута. Кстати, льгота в виде приостановления оплаты договоров аренды муниципальных земельных участков и участков, государственная собственность на которые не разграничена, также введена для сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии и участвующих в специальной военной операции.

ИА «Орелград»