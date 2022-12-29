Жилищную льготу ввели под Орлом для бойцов СВО

29.12.2022 | 9:03 Новости, СВО

Мобилизованным гражданам не будут начислять пени по долгам за жилье.

Ливенский районный Совет народных депутатов принял решение «О дополнительных мерах поддержки отдельных категорий граждан и членов их семей». Документом вводится ряд льгот для жителей Ливенского района, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с указом президента РФ от 21 сентября 2022 года. Также документ касается граждан, направленных военными комиссариатами для прохождения военной службы по контракту и участвующих в специальной военной операции с 21 сентября 2022 года.

Стоит отметить, что льготы введены на период участия данных граждан в специальной военной операции. В частности, местные власти ввели льготный период в виде приостановления начисления и взыскания пени по оплате задолженности по договорам социального найма (ордерам) или договорам найма жилого помещения муниципального жилищного фонда. Иными словами, контрактникам и мобилизованным участникам СВО, которые проживают в муниципальных комнатах и квартирах, начислять пени за долги не будут. Также на указанный период времени запрещено ведение претензионно-исковой работы по взысканию задолженности за муниципальное жилье.

Тем же документом ливенские власти установили льготный период в виде приостановления исполнения обязательств по уплате платы по договорам аренды муниципального недвижимого имущества, в том числе муниципальных земельных участков, платы по договорам на размещение нестационарных торговых объектов, на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, а также платы по соглашениям об установлении сервитута. Кстати, льгота в виде приостановления оплаты договоров аренды муниципальных земельных участков и участков, государственная собственность на которые не разграничена, также введена для сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии и участвующих в специальной военной операции.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования