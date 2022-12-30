Орловской промышленности предрекли хорошее будущее

Областные власти актуализировали государственную целевую программу.

Правительство региона в новой редакции утвердило государственную программу «Развитие промышленности Орловской области», с указанием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов. Она финансируется с привлечением средств областного бюджета и внебюджетных источников, то есть самих промышленных предприятий. Общий объем финансирования – 422,182 миллиона рублей, в том числе средства областного бюджета – 200,798 миллиона рублей. «Объемы финансирования государственной программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий год», — следует из паспорта программы.

Оценка эффективности ее реализации проводится ежегодно. По итогам предполагается достижение четко установленных правительством результатов. Например, объем инвестиций в рамках инвестиционных проектов, направленных на развитие промышленного потенциала, нарастающим итогом к концу 2026 года составит, по прогнозам, не менее 16 миллиардов рублей. Количество созданных и модернизированных высокопроизводительных рабочих мест к концу 2026 года составит не менее 1077 единиц. Прирост объема экспорта продукции промышленных предприятий Орловской области составит не менее 30 миллионов долларов США.

Количество предприятий-участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом к концу 2024 года составит не менее 36 единиц, а удовлетворенность предприятий работой региональных центров компетенций к концу того же 2024 года составит не менее 80 процентов. Также предполагается, что как минимум половина орловских промпредприятий достигнет ежегодного 5-процентного прироста производительности труда. При этом не менее 38 руководителей должно быть обучено по программе управленческих навыков для повышения производительности труда.

ИА «Орелград»