Особо охраняемые земли появятся в Орле

Статус землям будут придавать по новым городским правилам.

В Орле начинает действовать «Порядок отнесения земель к землям особо охраняемых территорий местного значения муниципального образования «Город Орел», их использования и охраны». Соответствующее решение приняли депутаты горсовета, одобрившие инициативу мэра. Порядок регулирует отношения в области отнесения земель, находящихся в муниципальной собственности, и участков, находящихся в собственности граждан или юридических лиц, к особым территориям местного значения.

Такой статус могут получить земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение. Предварительно они должны быть изъяты (в соответствии с решениями Орловского городского Совета народных депутатов) полностью или частично из хозяйственного использования и оборота. Для них будет установлен особый правовой режим. Но решение в каждой конкретном случае должно быть обосновано.

Например, при принятии решений о создании особо охраняемых природных территорий учитывается: значение территории для сохранения биологического разнообразия, в том числе редких, находящихся под угрозой исчезновения; наличие природных и культурных ландшафтов, представляющих собой особую эстетическую, научную и культурную ценность; наличие геологических, минералогических и палеонтологических объектов; наличие в границах соответствующей территории уникальных природных комплексов и объектов, в том числе одиночных природных объектов, представляющих собой особую научную, культурную и эстетическую ценность.

Создание особо охраняемых природных территорий местного значения осуществляется на участках, находящихся в собственности муниципалитета. В случае если создаваемая особо охраняемая природная территория будет занимать более чем пять процентов от общей площади земельных участков, находящихся в собственности города, решение о ее создании должно быть согласовано с органом государственной власти Орловской области. Кстати, предоставление в собственность земельных участков, расположенных в границах особо охраняемых территорий, не допускается.

ИА «Орелград»