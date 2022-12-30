ТОП влиятельных людей Орловской области – Елена Климова (5)

Климова Елена Николаевна — генеральный директор ООО «Знаменский СГЦ».

Возглавила проект первого в России генетического центра «Знаменский СГЦ» в Орловской области в 2005 году.

В 1999 году назначена на должность заместителя генерального директора, а в 2001 — на должность первого заместителя генерального директора АВК «Эксима».

В акционерной внешнеэкономической компании «Эксима» работает с 1992 года.

В 1985 году окончила Московский государственный университет. В 2000 защитила кандидатскую диссертацию по экономике.

Всех участников рейтинга влиятельных людей, по версии «Орелграда», можно увидеть по ссылке ТОП-50. При составлении учитывались политические, социальные, финансовые, ресурсные факторы.