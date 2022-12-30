ТОП влиятельных людей Орловской области – Евгений Летягин (4)

30.12.2022 | 8:24 Новости, ТОП-50

Летягин Евгений Анатольевич – генеральный директор ООО «Авангард-Агро-Орел».

Фото группы «Авангард-Агро»

Руководит компанией с августа 2014 года. Фото и биографической справки в открытом доступе нет.

Компания, основанная в 2004 году, обрабатывает земли в 18 районах Орловской области. Постоянный персонал около 1500 человек.

Известно, что родился Евгений Летягин в городе Палласовка Волгоградской области.

Всех участников рейтинга влиятельных людей, по версии «Орелграда», можно увидеть по ссылке ТОП-50. При составлении учитывались политические, социальные, финансовые, ресурсные факторы.

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Орелград. 2022 год

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