ТОП влиятельных людей Орловской области – Евгений Летягин (4)

Летягин Евгений Анатольевич – генеральный директор ООО «Авангард-Агро-Орел».

Руководит компанией с августа 2014 года. Фото и биографической справки в открытом доступе нет.

Компания, основанная в 2004 году, обрабатывает земли в 18 районах Орловской области. Постоянный персонал около 1500 человек.

Известно, что родился Евгений Летягин в городе Палласовка Волгоградской области.

Всех участников рейтинга влиятельных людей, по версии «Орелграда», можно увидеть по ссылке ТОП-50. При составлении учитывались политические, социальные, финансовые, ресурсные факторы.