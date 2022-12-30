ТОП влиятельных людей Орловской области – Виктор Линник (3)

Линник Виктор Вячеславович — президент АПХ «Мираторг».

Занимается вопросами стратегического развития, планирования деятельности предприятий компании, развития новых направлений бизнеса, взаимодействия с государственными структурами и общественными организациями.

Компанию «Мираторг» совместно с братом Александром Линником основали в 1995 году. Начали с торговли импортными продуктами питания. Когда среди национальных приоритетов объявили развитие аграрного сектора, вложились в строительство свинокомплексов.

С 1989 года по 1992 год работал инженером-конструктором в ИВТ «Особое конструкторское бюро» АН СССР и на малом предприятии «Плазменные процессы».

В 1987 году окончил Московский энергетический техникум, по специальности инженер-энергетик.

Всех участников рейтинга влиятельных людей, по версии «Орелграда», можно увидеть по ссылке ТОП-50. При составлении учитывались политические, социальные, финансовые, ресурсные факторы.