ТОП влиятельных людей Орловской области – Виктор Линник (3)

30.12.2022 | 9:26 Новости, ТОП-50

Линник Виктор Вячеславович — президент АПХ «Мираторг».

Занимается вопросами стратегического развития, планирования деятельности предприятий компании, развития новых направлений бизнеса, взаимодействия с государственными структурами и общественными организациями.

Компанию «Мираторг» совместно с братом Александром Линником основали в 1995 году. Начали с торговли импортными продуктами питания. Когда среди национальных приоритетов объявили развитие аграрного сектора, вложились в строительство свинокомплексов.

С 1989 года по 1992 год работал инженером-конструктором в ИВТ «Особое конструкторское бюро» АН СССР и на малом предприятии «Плазменные процессы».

В 1987 году окончил Московский энергетический техникум, по специальности инженер-энергетик.

Всех участников рейтинга влиятельных людей, по версии «Орелграда», можно увидеть по ссылке ТОП-50. При составлении учитывались политические, социальные, финансовые, ресурсные факторы.

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования