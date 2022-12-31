Число отсроченных рецептов сократилось в 187 раз

О результатах работы отчиталась прокуратура Орловской области.

Удалось добиться значительного снижения числа рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении, выписанных льготным категориям граждан, сообщили в пресс-службе надзорного органа. На апрель 2022 года их было 9000, в настоящее время – 48. Обеспечение оставшихся рецептов остается на контроле, подчеркнули в прокуратуре.

По фактам нарушений внесено свыше 1100 актов реагирования.

Работа по защите прав льготников в 2023 году продолжится, сообщили в прокуратуре. Закупки лекарств и их проведение будут под пристальным вниманием.

ИА «Орелград»