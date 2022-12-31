На главной площади Орла открылся бесплатный каток

Этот подарок уже шестой год преподносит горожанам «ФосАгро-Орел».

Торжественная церемония открытия с участием сказочных героев и представлением от творческих коллективов состоялась 30 декабря. Директор Орловского филиала ООО «ФосАгро-Регион» Сергей Засимов получил благодарности губернатора и мэра.

Со своими коньками вход на каток бесплатный. На месте можно арендовать инвентарь: пара – 200 рублей. Потребуется залог: 1500 рублей или документ, который будет помещен в закрытую ячейку на хранение. Также возможна аренда «помощника фигуриста» — 250 рублей. Заточка коньков стоит 250 рублей.

На каток не пускают детей до 3 лет. Ребята до 7 лет должны кататься в сопровождении взрослых. До 12 лет обязательно надевать защитный шлем.

Расписание сеансов: 10:00 – 11:00, 11:30 – 12:30, 13:00 – 14:00, 14:30 – 15:30, 16:00 – 17:00, 17:30 – 18:30, 19:00 – 20:00, 20:30 – 21:30.

ИА «Орелград»