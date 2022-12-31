ТОП влиятельных людей Орловской области –  Андрей Клычков (2)

Клычков Андрей Евгеньевич – губернатор Орловской области.

Временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области с 5 октября 2017 года.

Был депутатом Московской городской Думы пятого и шестого созыва с 2009 по 2017 год.

Работая в КПРФ, прошел путь от помощника юрисконсульта до заместителя руководителя юридической службы ЦК КПРФ. Входил в состав Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

Вступил в Коммунистическую партию РФ в июле 2001 года.

Окончил Калининградский юридический институт МВД РФ, Российский университет инноваций, Дипломатическую академию МИД РФ.

Родился в городе Калининграде.

Всех участников рейтинга влиятельных людей, по версии «Орелграда», можно увидеть по ссылке ТОП-50. При составлении учитывались политические, социальные, финансовые, ресурсные факторы.