ТОП влиятельных людей Орловской области –  Андрей Клычков (2)

31.12.2022 | 11:35 Новости, ТОП-50

Клычков Андрей Евгеньевич – губернатор Орловской области.

Временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области с 5 октября 2017 года.

Был депутатом Московской городской Думы пятого и шестого созыва с 2009 по 2017 год.

Работая в КПРФ, прошел путь от помощника юрисконсульта до заместителя руководителя юридической службы ЦК КПРФ. Входил в состав Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

Вступил в Коммунистическую партию РФ в июле 2001 года.

Окончил Калининградский юридический институт МВД РФ, Российский университет инноваций, Дипломатическую академию МИД РФ.

Родился в городе Калининграде.

Всех участников рейтинга влиятельных людей, по версии «Орелграда», можно увидеть по ссылке ТОП-50. При составлении учитывались политические, социальные, финансовые, ресурсные факторы.

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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Орелград. 2022 год

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