У орловцев еще есть шанс перейти на упрощенку

Подать налоговикам заявление можно будет в первый рабочий день 2023 года.

Управление ФНС России по Орловской области напомнило жителям региона о том, что для перехода на упрощенную систему налогообложения необходимо уведомить налоговый орган. Организации и индивидуальные предприниматели, изъявившие желание сделать это, уведомляют налоговиков по месту нахождения организации или месту жительства ИП не позднее 31 декабря. Однако в 2022 году 31 декабря выпало на субботу, то есть на выходной день.

«Поэтому предельный срок подачи соответствующих уведомлений переносится на ближайший следующий рабочий день – 9 января 2023 года, — говорят в управлении ФНС России по Орловской области. — Изменить объект налогообложения на упрощенной системе налогообложения с начала очередного налогового периода может любой плательщик УСН, для этого не позднее 31 декабря и необходимо подать в инспекцию уведомление».

Также орловские налоговики напоминают о том, что с 2023 года вступают в силу изменения в налогообложении некоторых видов имущества физических лиц. Например, новшества будут применять при исчислении налогов в отношении транспортных средств и объектов недвижимости физических лиц за 2022 год. По транспортному налогу, к примеру, изменены условия применения повышающих коэффициентов для его расчета.

«Так, с 2022 года отменены повышающие коэффициенты 1,1 и 2 в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей и от 5 до 10 миллионов рублей, определяемой Минпромторгом России, — сообщает налоговая служба. — Поэтому сформированный на 2022 год указанным ведомством перечень легковых автомобилей средней стоимостью от миллиона рублей применяется для исчисления налога с коэффициентом 3 только для легковых автомобилей средней стоимостью от 10 миллионов».

По земельному налогу для расчета за 2022 год будут применяться исключения из правила о недопустимости роста налога более чем на 10 процентов по сравнению с предыдущим налоговым периодом. Теперь это ограничение не распространяется на участки, кадастровая стоимость которых поменялась в течение налогового периода из-за изменения их площади, категории земель, разрешенного использования. Также оно не применяется в отношении земельных участков, сведения о нарушениях в использовании которых представлены в налоговые органы органами Россельхознадзора и Росреестра.

По налогу на имущество физических лиц: для расчета налога за 2022 год во всех регионах (за исключением Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей) в качестве налоговой базы используется кадастровая стоимость недвижимости. При этом для исчисления налога будут действовать понижающие коэффициенты.

ИА «Орелград»