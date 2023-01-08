В Орле дорожный подрядчик отбился от крупного штрафа

Суд отказал в удовлетворении иска, поданного в интересах Орловской области.

Данное дело рассмотрел региональный арбитражный суд. Иск подало казенное учреждение «Орловский областной государственный заказчик», действовавшее в интересах субъекта РФ – Орловской области. Ответчиком стала калужская компания «Стройсервис+». Орловское предприятие просило взыскать со своего калужского партнера неустойку в размере 71 113 рубля и штраф в размере 1,578 миллиона рублей за нарушение условий контракта, заключенного между сторонами еще в июне 2020 года.

Согласно ему подрядчик должен был выполнить работы по строительству автомобильной дороги «Москва-Харьков» — Азарово-Протасово» — Доброводский-2. Это был подъезд к ферме в Мценском районе. Финансировались работы за счет бюджетных ассигнований Дорожного фонда Орловской области. Цена контракта составляла 33,857 миллиона рублей. Кстати, половина средств поступила из федерального бюджета. Окончание работ было намечено на 1 ноября 2020 года.

В июле 2021 года на основании приказа администрации губернатора и правительства Орловской области была проведена выездная проверка. Проверяющие осмотрели и указанную выше дорогу. В результате были выявлены нарушения в части исполнения условий контракта. В соответствии с актом приемочной комиссии подрядчиком лично были выполнены лишь работы по разбивке и закреплению трассы и подготовительные работы. А остальные работы на общую сумму более 31,5 миллиона рублей были выполнены субподрядчиками. По условиям же контракта подрядчик большую часть работ должен был выполнить самостоятельно.

За нарушение условий подрядчику и был выставлен штраф – пять процентов от стоимости работ, выполненных субподрядчиками. Однако суд применил другую формулу и указал, что размер начисленной неустойки составляет менее 5 процентов от цены контракта, поэтому неустойка в виде пени и штрафа подлежала списанию. Дело в том, что подобные антикризисные меры были установлены федеральными властями специально для защиты поставщиков, подрядчиков и исполнителей государственных контрактов.

«Следовательно, взыскиваемая по настоящему делу неустойка и штраф подлежали списанию без обращения в суд с настоящим иском и требования истца удовлетворению не подлежат», — заключил арбитражный суд, отказавшись в удовлетворении заявленных истцом требований.

ИА «Орелград»