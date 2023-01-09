Орловцам пояснили, куда деть отслужившее новогоднее дерево

В администрации Орла напомнили, что сосны и ели — это не бытовые отходы.

«Просим воздержаться от выноса на мусорку», — указано в сообщении пресс-службы.

В Орле пройдет акция по сбору и переработки новогодних деревьев. Их будут принимать 15 января с 11 до 13 часов по четырем адресам. Елки и сосны измельчат, а щепу отправят в конно-спортивный клуб «Холи Хорс». Ее могут использовать как подстилочный материал. Перед сдачей в пункт приема елку или сосну следует освободить от украшений и прочих лишних материалов.

Точки приёма новогодних деревьев:

ул. Октябрьская, 57 (парковка рядом с «Пятерочкой»);

ул. Бульвар Молодежи, 6 (напротив «Оптовичка»);

пересечение ул. Металлургов и Московского шоссе, у памятника «Металлург»;

ул. Московская (сквер Юности).

ИА «Орелград»