В Орле спасли вмерзшую в лед большую поганку

Водоплавающая птица оказалась в ловушке в Орлике в районе детского парка.

Замерзающую птицу заметил случайный прохожий Дмитрий. Он позвонил в чрезвычайное ведомство и на помощь незамедлительно направились спасатели поисково-спасательного отряда «Водный» Александр Лапатеев, Юрий Васькин и Александр Николаев. Последний в специальном костюме вышел на лед, коллеги страховали. 15 минут потребовалось, чтобы аккуратно освободить птицу. Большая поганка (иначе чомга) передана на попечение сотрудникам детского парка.

«Для пожарных и спасателей Орловщины любая жизнь бесценна, а спасение пернатых на льду стало уже доброй традицией», — подчеркнули в ГУ МЧС России по Орловской области.

Отметим, сильные морозы продержатся в Орловской области еще неделю. Уже в воскресенье, по прогнозам синоптиков, может потеплеть до 0.

ИА «Орелград»