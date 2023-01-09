В Орле спасли вмерзшую в лед большую поганку

9.1.2023 | 9:14 Новости, Происшествия

Водоплавающая птица оказалась в ловушке в Орлике в районе детского парка.

Замерзающую птицу заметил случайный прохожий Дмитрий. Он позвонил в чрезвычайное ведомство и на помощь незамедлительно направились спасатели поисково-спасательного отряда «Водный» Александр Лапатеев, Юрий Васькин и Александр Николаев. Последний в специальном костюме вышел на лед, коллеги страховали. 15 минут потребовалось, чтобы аккуратно освободить птицу. Большая поганка (иначе чомга) передана на попечение сотрудникам детского парка.

«Для пожарных и спасателей Орловщины любая жизнь бесценна, а спасение пернатых на льду стало уже доброй традицией», — подчеркнули в ГУ МЧС России по Орловской области.

Отметим, сильные морозы продержатся в Орловской области еще неделю. Уже в воскресенье, по прогнозам синоптиков, может потеплеть до 0.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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