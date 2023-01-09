В Орловской области около трех тысяч семей обратились за единым пособием

9.1.2023 | 11:56 Новости, Общество

Оформление выплаты для беременных женщин и семей с детьми до 17 лет открылось 28 декабря на портале «Госуслуги».

Работу по рассмотрению заявлений отделения Соцфонда начали 3 января, сообщает портал правительства Орловской области.

Единое пособие заменит пять форм поддержки от беременности до 17-летия детей. Оно выплачивается семьям, чей доход ниже прожиточного минимума, установленного регионом. При назначении пособия учитывается занятость родителей (они должны работать или иметь объективные причины безработицы), кроме того, проводится комплексная оценка имущества. На единое пособие могут претендовать граждане России, которые постоянно проживают на территории страны.

Стоит отметить, что если ребенок появился в семье до 2023 года, родители могут оформить выплату по ранее действовавшим условиям.

ИА «Орелград»

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