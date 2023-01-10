В школе №5 города Орла новый директор

Руководить образовательным учреждением будет Евгения Цуканова.

Нового директора коллективу представили первый заместитель мэра города Ирина Проваленкова и начальник городского управления образования Сергей Шаров.

Пресс-служба горсовета Орла сообщает, что Евгения Цуканова родилась в нашем городе. Окончила Орловский государственный педагогический институт, выбрав профилем математику и физику. Общий трудовой стаж Евгении Цукановой 28 лет. Начинала работать учителем-предметником, в 2017 году стала заместителем директора по учебно-воспитательной работе в школе № 36.

Ранее обязанности руководителя, согласно данным сайта школы №5, исполняла заместитель директора по УВР, учитель Екатерина Власова.

ИА «Орелград»