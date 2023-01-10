В школе №5 города Орла новый директор

10.1.2023 | 14:16 Новости, Образование

Руководить образовательным учреждением будет Евгения Цуканова.

Фото пресс-службы горсовета Орла

Нового директора коллективу представили первый заместитель мэра города Ирина Проваленкова и начальник городского управления образования Сергей Шаров.

Пресс-служба горсовета Орла сообщает, что Евгения Цуканова родилась в нашем городе. Окончила Орловский государственный педагогический институт, выбрав профилем математику и физику.   Общий трудовой стаж Евгении Цукановой 28 лет. Начинала работать учителем-предметником, в 2017 году стала заместителем директора по учебно-воспитательной работе в школе № 36.

Ранее обязанности руководителя, согласно данным сайта школы №5, исполняла заместитель директора по УВР, учитель Екатерина Власова.

ИА «Орелград»

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