ОМО объявил конкурс на лучший эскиз въездной стелы

Работы принимают до 20 января, сообщает администрация Орловского муниципального округа.

Это может быть эскиз, выполненный гуашью, маслом, акрилом, ручкой, углем, пастелью и так далее. К участию в конкурсе приглашаются творцы старше 16 лет, учащиеся и студенты.

Анкету и фотографию рисунка нужно прислать на почту sport-orl-rn@yandex.ru. Подробные условия можно посмотреть по ссылке.

Отметим, Орловский район реорганизовали в муниципальный округ. Постепенно вносились изменения в сотни нормативных актов областного уровня и местных документов. Пришло время преобразовать и символы новообразованного округа.

ИА «Орелград»