Орловцам напомнили о сроках уплаты налогов

В Орловской области стартовала декларационная кампания 2023 года.

В Орловской области, как и по всей стране, стартовала очередная налоговая декларационная кампания. Ее условия озвучили сами налоговики. Сообщается, например, что представить декларацию о доходах за 2022 год необходимо до 30 апреля 2023 года. Подать ее можно по месту своего учета, через МФЦ или дистанционно через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» или программу «Декларация».

«Отчитаться о доходах необходимо, если в 2022 году налогоплательщик, к примеру, продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл небольшую сумму в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников, — сообщает ФНС. — Отчитаться о своих доходах также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица. Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 17 июля 2023 года».

Если налоговый агент не удержал НДФЛ с полученного налогоплательщиком дохода, то последний должен задекларировать его и уплатить налог самостоятельно, подчеркивают налоговики. Если агент указанную обязанность исполнил, то налоговый орган сам направит уведомление, на основании которого будет необходимо уплатить НДФЛ не позднее 1 декабря 2023 года.

«Нарушение сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ может повлечь привлечение к ответственности в виде штрафа, начисление пени, взыскание задолженности по налогу (недоимки), пеней и штрафа через суд, — предупреждают налоговики. — Предельный срок подачи декларации 30 апреля 2023 года не распространяется на получение налоговых вычетов. В этом случае направить декларацию можно в любое время в течение года».

Ранее управление ФНС России по Орловской области сообщало, что жители региона за 10 месяцев 2022 года уплатили более 3,1 миллиарда рублей имущественных налогов, рост показателя по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил 60 миллионов рублей. Из них налога на имущество физических лиц было собрано на общую сумму 64,7 миллиона рублей (с ростом на 10,4 миллиона рублей), земельного налога с физических лиц – на 101,6 миллиона рублей (с ростом на 10,6 миллиона), транспортного налога с физических лиц – на 377,4 миллиона рублей (с ростом на 28,3 миллиона).

ИА «Орелград»