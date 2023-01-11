В Болхове детям мобилизованных дали льготы

С 1 января введены новые условия взимания платы за детсад.

В Болховском районе Орловской области с 1 января 2023 года начало действовать новое постановление местных властей об установлении родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования. Для групп, функционирующих в режиме полного дня, она установлена в размере 2000 рублей в месяц. При этом власти района предоставили дополнительные льготы в размере 50 процентов от установленного размера платы родителям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, то есть многодетным семьям.

Также они распорядились освободить от взимания платы за детсад родителей и законных представителей детей граждан, призванных на военную службу по мобилизации, контракту, добровольцев, сотрудников Росгвардии и МВД, принимающих участие в специальной военной операции. Данное правило распространяется на участников СВО, начиная с 21 сентября 2022 года. От платы также освобождены родители обучающихся, вынужденно покинувших территории Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, Украины и временно пребывающих на территории Болховского района.

Добавим, что освобождение от платы предусмотрено в Болховском районе и для родителей и законных представителей детей-инвалидов. Аналогичная льгота предусмотрена для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также для детей с туберкулезной интоксикацией, находящихся в бюджетных образовательных учреждениях. Предоставление информации об установлении родительской платы за детсад обеспечивается Единой государственной информационной системой социального обеспечения (ЕГИССО).

ИА «Орелград»