В Орле займутся популяризацией русских воинов

Для этого будет организована выставка «Богатыри земли Русской».

В Орловской области объявили о проведении второй заочной выставки военно-исторической реконструкции «Богатыри земли Русской». Прием заявок продлится до 15 мая 2023, к участию приглашаются реконструкторы, художники-любители, мастера декоративно-прикладного искусства. Как уточнили в Орловском областном центре народного творчества, основными задачами являются популяризация патриотизма на образцах русской воинской культуры среди широких слоев населения, сохранение воинских традиций, материальной и духовной составляющей русской культуры.

Выставка организуется и проводится данным центром во взаимодействии с региональным управлением культуры. Она предназначена для участников старше 12 лет. Выставка проводится по нескольким номинациям, в том числе «Воинский костюм и доспех», «Оружие и атрибутика», «Военный быт». Довольно любопытной выглядит номинация «Россия – страна героев!». Это будет открытая патриотическая краеведческая акция в рамках выставки. Здесь от участников жюри ждет описания военных обычаев и традиций русских и российских воинов, предметов военного быта, оружия, древних укреплений. Можно использовать схемы и карты исторических битв и сражений, описания интересных археологических находок, традиционных народных забав, в том числе кулачных боев и борьбы. По условиям, представленные участниками произведения должны представлять собой реплики и копии предметов материальной культуры, например, исторических русских военных костюмов и оружия.

Временные рамки для прототипов установлены следующие – с древнейших времен и до 20-40-х годов прошлого столетия (от Октябрьской революции до времен Великой Отечественной войны). Для традиционных забав и боевых искусств временные рамки не ограничены. Произведения, тексты и видео должны наиболее полно соответствовать историческим образцам и технологиям. Жюри оставляет за собой право присваивать специальные дипломы за особо выдающиеся работы, комплекты исторических вещей и научные труды, видеоролики и текстовые труды.

ИА «Орелград»