В суд направлено дело о фиктивном поступлении в орловский вуз

11.1.2023 | 9:11 Новости, Происшествия

Мошенница даже предоставляла жертвам приказы о зачислении.

Известно о двух фактах. Они и легли в основу уголовного дела. 36-летняя женщина ввела в заблуждение родителей двоих молодых людей, заявив, что может оказать содействие в поступлении на целевое обучение. В качестве вознаграждения получила 240 тысяч рублей, однако реальной возможности выполнить обещанное не имела. Тем не менее, в качестве доказательства предоставила потерпевшим подложные свидетельства о зачислении в вуз.

Прокурор Советского района Орла утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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