Новый заместитель Клычкова пояснил, чем будет заниматься

Александр Бирюков выступил на заседании профильного комитета Орловского облсовета 12 января.

Сын заместителя мэра Москвы был представлен в качестве врио заместителя губернатора Орловской области — руководителя представительства региона при правительстве Российской Федерации в декабре 2022 года. Для избавления от статуса временно исполняющего обязанности кандидатуру должны согласовать депутаты заксобрания.

Претендент на высокую должность заявил, что ставит для себя задачу привлечения инвестиций и увеличения привлекательности региона.

«Как у человека, работающего в бизнесе, у меня есть понимание, как проводить диалоги для привлечения инвестиций», – цитирует Александра Бирюкова «ОрелТаймс».

Комитет по градостроительной деятельности и транспорту облсовета одобрили кандидатуру. Его председатель Виталий Рыбаков отметил, что за Бирюковым будут смотреть «в 10 раз больше, чем за другими», так как общество недовольно засильем приезжих чиновников.

Александру Бирюкову 45 лет. Он закончил Государственный университет управления по специальности «Государственное и муниципальное управление». Доктор экономических наук, профессор. Имеет опыт работы в коммерческих структурах и органах государственной власти, так его презентовал сайт правительства региона 26 декабря 2022 года после объявления назначения. СМИ сразу выяснили, что новый чиновник – сын заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.

ИА «Орелград»

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