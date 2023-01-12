Регоператор «Зеленая роща» отметил рост платежной дисциплины юрлиц и ИП

Все юридические лица и индивидуальные предприниматели, ведущие свою деятельность в Орловской области, обязаны заключать договоры на вывоз мусора с региональным оператором ООО «УК «Зеленая роща».

Но на практике не все представители бизнеса это делают. Одни пытаются сэкономить на оплате данной услуги, другие утверждают, что они не знали о необходимости заключения такого договора. И в результате все скопившиеся отходы предприниматели отправляют на ближайшие контейнерные площадки, предназначенные для пользования жителями. Эти емкости мгновенно переполняются, а на контейнерных площадках образуются объемные свалки из упаковочных материалов, шин, строительного мусора и т.п.

С момента старта мусорной реформы 1 января 2019 г. со всеми юрлицами автоматически заключен договор-оферта. Это значит, что, он считается заключенным на условиях типового договора. И отсутствие договора, подписанного обеими сторонами, не препятствует региональному оператору вывозить мусор по договору – оферте. Это предусмотрено федеральным законодательством (пункт 5 статьи 24.7 Закона N 89-ФЗ и пункта 5 Правил N 1156). В связи с этим у юридических лиц возникает обязанность по оплате оказанных услуг на указанных в типовом договоре условиях. То есть отсутствие заключенного договора не освобождает бизнесменов от оплаты долга. Но все юридические лица, индивидуальные предприниматели, гаражно-строительные кооперативы, садоводческие некоммерческие товарищества, а также собственники нежилых помещений обязаны заключить договор с регоператором на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

С сентября 2021 года работа по выявлению «уклонистов» была усилена. Сотрудники «Зеленой рощи» ежедневно выявляют представителей малого и среднего бизнеса, которые отказываются оплачивать коммунальную услугу по вывозу ТКО.

В 2022 году региональный оператор направил почти четырем тысячам собственникам нежилых помещений проекты соответствующих договоров. В документе указана задолженность, образовавшаяся с момента начала оказания услуг региональным оператором — с 1 января 2019 года. Из них 1 тыс. 741 самостоятельно обратились в «Зеленую рощу» для заключения договора и оплаты задолженности с вышеуказанной даты. С остальными ведется разъяснительная работа, которая дает положительные результаты. На сегодняшний день специалисты «Зеленой рощи» констатируют, что платежная дисциплина юридических лиц и предпринимателей неуклонно растет.

«При оказании услуг региональный оператор обеспечивает сбор и вывоз твердых коммунальных отходов в соответствии с указанными требованиями СанПиН. В случаях отказа от подписания договора «Зеленая роща» обращается в суды с требованием о взыскании денежных средств за фактически оказанные услуги. Поэтому еще раз обращаем внимание на то, что отсутствие договора не освобождает от оплаты сформировавшегося долга и влечет за собой административную ответственность. Регоператор проводит большую информационную работу в этом направлении. Обращения от нас к юрлицам и предпринимателям о необходимости заключить договора на вывоз ТКО размещаются на баннерах, в СМИ, светодиодных экранах, специалисты проводят адресную работу. Результаты хорошие», — поясняет директор компании «Зеленая роща» Александр Муромский.

К сведению, уклонение от заключения договора на оказание услуг по обращению с ТКО имеет все признаки состава административного правонарушения, закрепленного в настоящее время в статье 6.35 КоАП РФ «Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления» и влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере – от двухсот пятидесяти тысяч до трехсот пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Контрагенты, уклоняющиеся от заключения договоров с региональным оператором, привлекаются к административной ответственности управлением экологического надзора и природопользования в Орловской области.

Те представители бизнеса, которые категорически не желают соблюдать требования законодательства и не планируют оформлять договорные отношения с регоператором, должны знать, что подобные действия являются незаконными, а также усложняют получение услуги физическими лицами и ухудшают общую ситуацию с вывозом отходов.

С начала 2022 года вынесены судебные решения в отношении ООО «Цветочный базар», ИП Шацкий Ю.И. (отель Авиатор), ООО «Спектр», ООО «С.К. Профит», ООО «Альянс-Металл», ООО «Формула Красоты», ООО «Корпорация «Исток», ООО «Пром-Альп» и др. о взыскании задолженности за услугу по обращению с ТКО.

Региональный оператор призывает всех собственников нежилых помещений не допускать накопления задолженности и не дожидаться взыскания долгов через суд. Для решения вопросов в досудебном порядке представителям бизнеса необходимо обратиться к специалистам отдела по работе с юридическими лицами ООО «УК «Зеленая роща» по тел. 8-910-748-10-05 или в офис регоператора по адресу: г. Орел, ул. Ломоносова, 6, 4-й этаж, каб. 415 «а».

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