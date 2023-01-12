В Орле выросла плата за детский сад

Это позволит сохранить качество оказываемых услуг на должном уровне, уточнили в горадминистрации.

«Решение связано со значительным ростом расходов на приобретение продуктов и хозяйственных материалов, необходимых детям для соблюдения режима дня», — указано в релизе.

Новый тариф начнет действовать с 1 января 2023 года и составит 2390 рублей. Если учреждение круглосуточного пребывания — 2690 рублей, при кратковременном пребывании — 11 рублей 10 копеек в час.

В пресс-службе администрации Орла напомнили, что плата взимается за фактическое посещение. Кроме того, часть средств возвращают в виде компенсации: 20% — за первого ребенка, 50% — за второго, 70% — за третьего и последующих малышей. Есть ряд категорий граждан, которые полностью освобождаются от платы: если дети-инвалиды или сироты, малыши из малоимущих или семей, прибывших из новых регионов РФ, семей участников СВО.

ИА «Орелград»