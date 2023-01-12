В Орловской области появится медаль «За особые успехи в обучении»

Награда учреждена указом губернатора от 10 января 2023 года.

На нее могут претендовать школьники, которые не получили медаль «За особые успехи в учении» (это федеральный вид поощрения учеников, упрощенный аналог «золота», «серебра»).

Условия получения особого знака опубликовала пресс-служба правительства Орловской области. На региональную медаль могут претендовать школьники, имеющие итоговые отметки «отлично» по всем предметам учебного плана и соответствующие одному из следующих критериев:

набрали при сдаче ЕГЭ в сумме не менее 220 баллов и выше по трем предметам;

являются победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников;

набрали высшее количество баллов ЕГЭ по одному общеобразовательному предмету.

В оформлении медали присутствуют раскрытая книга с пером, герб региона. Она будет золотистой. Департаменту образования получено организовать выдачу медалей до 25 июля. Орловским вузам рекомендовали учитывать награду при поступлении выпускников.

ИА «Орелград»