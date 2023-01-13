Орловцы стали реже жаловаться на качество жизни

Все меньшее число жителей региона не устраивают качество воды и воздуха.

В 2022 году количество обращений граждан, поступивших в Управление Роспотребнадзора по Орловской области, по сравнению с 2021 годом снизилось на 21,8 процент. Как уточнили в этом ведомстве, всего в минувшем году поступило 3562 обращения, тогда как в 2021 году их было 4558. Письменные сигналы превалировали – их в 2022 году поступило 2880. Остальные обращения орловцев были устными. В целом показатель активности населения региона составил 49 обращений на каждые 10 тысяч жителей. Для сравнения, годом ранее он составлял 63 обращения.

Судя по ведомственной статистике, орловцы стали реже жаловаться на условия проживания, хотя 46,2 процента от всех обращений были связаны именно с вопросами санитарно-эпидемиологического благополучия. Например, в минувшем году в Управление Роспотребнадзора от жителей региона поступило 137 обращений, связанных с безопасностью атмосферного воздуха в городских и сельских поселениях. Годом ранее было зафиксировано 148 таких сигналов.

Вопросы, связанные с условиями проживания в жилых помещениях, в том числе с условиями использования физфактов (шум, освещенность), затрагивались в 409 обращениях. В 2021 году от орловцев поступило 594 таких жалобы. Также снизилось, с 350 до 250, количество обращений, связанных со сбором, использованием, обезвреживанием, транспортировкой, хранением и захоронением отходов производства и потребления. При этом 194 обращения были связаны с неудовлетворительным санитарным состоянием территорий орловских сел и городов.

Более чем вдвое, до 60, сократилось количество жалоб орловцев на применение сельскохозяйственными предприятиями пестицидов и агрохимикатов. Вопросы о качестве питьевой воды и питьевого водоснабжения населения региона поднимались 106 раз против 144 таких обращений в 2021 году. Кроме того, со 192 до 143 снизилось количество жалоб на качество и безопасность пищевых продуктов.

ИА «Орелград»