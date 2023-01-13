Орловские полицейские нашли похитителя елочных игрушек

Шары исчезли с главного новогоднего дерева в Мценске.

Расследуя уголовное дело о краже, правоохранители изучили камеры видеонаблюдения, опросили вероятных очевидцев. В итоге установили ранее судимого 24-летнего мужчину, присвоившего себе шесть украшений с городской елки. О судьбе шаров в полиции не сообщили. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, уточнили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Отметим, ранее о краже украшений сообщали в группе местного ДК. Тогда на записи камер видеонаблюдения попали молодые девушки. Они были более «скромными» и ограничились одним шаром.

ИА «Орелград»