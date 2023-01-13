В мелиорацию орловской земли вложат частные миллионы

Половину средств должны инвестировать сами аграрии.

Правительство Орловской области актуализировало паспорт подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения». Ее действие рассчитано до 2025 года включительно. Основная цель — восстановление и повышение плодородия земель сельскохозяйственного назначения, предотвращение сокращения площадей земель сельскохозяйственного назначения, рациональное использование таких земель, защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от водной и ветровой эрозии и опустынивания. За счет решения этой задачи в регионе планируется усовершенствовать оборот сельскохозяйственных земель и расширить посевы сельскохозяйственных культур.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, составляет 139,754 миллиона рублей, из которых в 2023 году должно быть выделено 24,697 миллиона рублей. Доля областного бюджета в общем финансировании не велика – она составляет всего 7,07 миллиона рублей. Прогнозируемый объем средств федерального бюджета – 53,924 миллиона рублей. Большую часть средств должны инвестировать сами аграрии: прогнозируемый объем внебюджетных источников составляет 78,757 миллиона рублей.

Ожидается, что в случае успешной реализации подпрограммы в эксплуатацию будет введено 0,007 тысячи гектаров мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования. Также планируется вовлечение в оборот 6,48 тысячи гектаров выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями.

Проведение известкования кислых почв запланировано на площади пашни не менее 0,74 тысячи гектаров. Кроме того, органы местного самоуправления должны подготовить проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей и находящихся в собственности муниципальных образований. Также планируется проведение государственного кадастрового учета земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей.

ИА «Орелград»