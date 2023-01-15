Орловцам рассказали, как избежать налоговых ошибок

Жителям региона посоветовали пользоваться образцами платежных документов.

Управление ФНС России по Орловской области обратилось к жителям региона с рядом полезных рекомендаций. В ведомстве напоминают, что с 1 января 2023 года вступил в действие институт Единого налогового счета (ЕНС). Отныне каждый плательщик налогов, сборов и страховых взносов, налоговый агент и иные лица должны перечислять денежные средства в качестве единого налогового платежа. Но в ведомстве напоминают и о том, что не все налоги подпадают под действие механизма ЕНС. Существует перечень налогов и сборов, по которым уплата осуществляется не в качестве единого налогового платежа. К таковым относятся, например, государственная пошлина и НДФЛ с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами.

«Для того чтобы избежать ошибок при уплате налогов, УФНС России по Орловской области рекомендует воспользоваться таблицей «Перечень налогов», — говорят в областной налоговой службе. – В ней представлен перечень налогов, уплачиваемых с использованием единого налогового платежа, а также перечень налогов, уплачиваемых без использования единого налогового платежа (неналоговых доходов, уплачиваемых на конкретный код бюджетной классификации)».

Кроме того, специалистами налоговой службы разработаны образцы заполнения платежных документов, в том числе образцы при уплате платежей входящих и не входящих в ЕНП, а также образец заполнения платежа, вместо подачи уведомления. С их помощью можно избежать возможных ошибок. Стоит сказать и о том, что с 1 января 2023 года юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие расчеты по налогам с авансовой системой, должны представлять уведомления об исчисленных суммах авансовых платежей.

«Вместе с тем в течение 2023 года предусмотрен переходный период и сохраняется возможность представлять в банк платежный документ с заполненными реквизитами, — подчеркнули в региональном Управлении ФНС. — При этом стоит учитывать, что при допущении в платежном поручении хотя бы одной ошибки, денежные средства будут автоматически распределены на ЕНП и не будут зачтены в конкретный налог и срок. Распределение данного платежа осуществится автоматически только после предоставления декларации, расчета, либо уведомления об исчисленных суммах налога».

ИА «Орелград»