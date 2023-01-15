В Орловской области ИПП упал почти на 10 процентов

Промышленный комплекс региона продолжает «минусовать».

Орелстат обнародовал оперативные данные о социально-экономическом положении Орловской области. В отчете собраны данные за период с января по ноябрь 2022 года. В частности, сообщается, что индекс промышленного производства (ИПП) в Орловской области за указанный период времени составил 90,8 процента, то есть объемы производства ушли в «минус» на 9,2 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

При этом в сфере обрабатывающих производств индекс промышленного производства составил всего 88,3 процента, что говорит о заметном проседании реального сектора экономики. Согласно данным статистики, объем отгруженных товаров собственного производства в действующих ценах в январе-ноябре 2022 года сложился в сумме 197,4 миллиарда рублей, в том числе в обрабатывающих производствах – 177,8 миллиарда рублей.

Примечательно, что данный показатель на 19,9 процента превышает уровень января-ноября 2021 года (в обрабатывающих производствах превышение составило 22,3 процента – прим. ред.). В агропромышленной сфере, по предварительным данным, в январе-сентябре 2022 года во всех категориях хозяйств региона объем производства продукции сельского хозяйства составил 89,9 миллиарда рублей, или 114,6 процента в действующих ценах и 106,8 процента в сопоставимой оценке к январю-сентябрю 2021 года.

ИА «Орелград»