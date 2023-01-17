Банк России приглашает на экскурсию

17.1.2023 | 11:52 Культура, Новости

Можно побывать в одном из самых красивых зданий Орла.

Все желающие могу посетить музей банковского дела, которой располагается в историческом здании на ул. Гостиная, 6. Гостям расскажут о первом орловском государственном банке, познакомят с денежными знаками разных лет.

Музей банковского дела был создан в 2015 году. В экспозиции — рабочее место банковского работника начала прошлого века, униформа и другие атрибуты. Есть экспонаты, посвященные работе Госбанка в годы Великой Отечественной войны и в послевоенные годы. Также можно посмотреть на технику которой пользовались банкиры еще 2-3 девятилетия назад: счетные машинки, первые компьютеры.

Чтобы попасть на экскурсию, необходимо записаться заранее. Скачать форму заявки можно на новом портале музея Банка России. Экскурсии проводятся бесплатно. Все организационные вопросы можно задать по телефону 43-00-17.

ИА «Орелград»

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