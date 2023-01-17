ГК ОДСК лидирует в рейтинге застройщиков Орловщины

Авторитетный портал «Единый ресурс застройщиков» опубликовал предварительную информацию по итогам 2022 года.

Группа компаний «ОДСК», в которую входит «Орелстрой», сохранила лидирующие позиции в нескольких рейтингах среди всех застройщиков региона.

Объем ввода жилья ГК ОДСК в 2022 году составил 94,5 тыс. м², благодаря чему холдинг сохранил 1 место среди строительных компаний Орловской области. Причем этот показатель у холдинга увеличился по сравнению с 2021 годом более чем на 38 тыс. м². В 2022 году группа компаний «ОДСК» ввела в регионе 5 жилых комплексов, в которых было построено 9 многоквартирных домов.

– Для нас важным является показатель своевременности ввода жилья. В течение 33 месяцев подряд получаем наивысший балл ЕРЗ по этому направлению. Причем ГК ОДСК входит в число 38% застройщиков страны с наивысшим показателем по своевременному вводу жилья. Для нас важно, чтобы люди строили свои планы вместе с нами, а мы оправдывали их ожидания, – говорит заместитель руководителя коммерческого департамента ООО «ОДСК» Татьяна Борисова.

Также ГК ОДСК регулярно занимает лидирующие позиции среди застройщиков Орловщины по потребительским качествам жилых комплексов. Этот рейтинг рассчитывается на основании около 100 параметров, среди которых транспортная доступность, социальная инфраструктура, благоустройство дворовых территорий, безопасность, наличие паркингов и многое другое.

Реклама. Рекламодатель — ПАО «Специализированный Застройщик «Орелстрой». Сайт — orelstroy.ru.