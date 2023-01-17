Орловский ЗАГС рассказал о самых необычных именах для малышей

17.1.2023 | 11:10 Новости, Общество

Статистикой и наблюдениями Управление поделилось в соцсетях.

В 2022 году органы ЗАГС выдали 5028 свидетельств о рождении. Девочек появилось на свет на 202 больше. Около 40% малышей стали первенцами, 36% — вторые дети в семье, 24% — третьи и последующие. Такая пропорция «является показателем устойчивой демографической ситуации», отметили в Управлении ЗАГС Орловской области.

В минувшем году в регионе на свет появились 58 двоен и одна тройня.

Среди необычных имен в Управлении отметили: Рафаэль, Клим, Аким;  Изабелла, Луна, Аглая, Аврора, Аделина, Арсения, Вальгерия, Дарина, Милиана, Самара.

ИА «Орелград»

 

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования