Орловский ЗАГС рассказал о самых необычных именах для малышей

Статистикой и наблюдениями Управление поделилось в соцсетях.

В 2022 году органы ЗАГС выдали 5028 свидетельств о рождении. Девочек появилось на свет на 202 больше. Около 40% малышей стали первенцами, 36% — вторые дети в семье, 24% — третьи и последующие. Такая пропорция «является показателем устойчивой демографической ситуации», отметили в Управлении ЗАГС Орловской области.

В минувшем году в регионе на свет появились 58 двоен и одна тройня.

Среди необычных имен в Управлении отметили: Рафаэль, Клим, Аким; Изабелла, Луна, Аглая, Аврора, Аделина, Арсения, Вальгерия, Дарина, Милиана, Самара.

ИА «Орелград»