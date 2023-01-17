Почти 30 орловских подростков сбежали из дома

УМВД отчиталось о работе с неблагополучными семьями.

В 2022 году в Орловской области в органы внутренних дел поступило 23 заявления о самовольных уходах 28 подростков. Во взаимодействии с волонтерскими организациями места их нахождения были установлены, фактов причинения вреда их жизни и здоровью не было допущено. Такие сведения привело Управление МВД России по региону в своем итоговом отчете о работе в минувшем году. Сообщается, что профилактические мероприятия в регионе осуществляются в отношении 639 неблагополучных семей, ненадлежащим образом осуществляющих обязанности по содержанию и воспитанию детей.

«По состоянию на 1 января текущего года на учете в органах внутренних дел состоит 368 несовершеннолетних правонарушителей, — говорится в документе. — В зоне повышенного профилактического внимания находятся 656 неблагополучных семей. За несовершеннолетними, состоящими на профучете, закреплено 318 наставников, в том числе 117 сотрудников ОВД. В результате проведенной работы с учета снято 59 подростков в связи с исправлением поведения».

Совместно с представителями прокуратуры, местного самоуправления и органами специальной компетенции в прошедшем году была продолжена практика работы «социальных патрулей». Ими были посещены 2374 семьи социального риска, а также 2696 подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. В УМВД также отмечают, что реализованные комплексные меры позволили не допустить роста криминальной активности подростков, которыми за прошлый год было совершено 72 преступления. Количество несовершеннолетних, причастных к их совершению, снизилось по сравнению с предыдущим годом и составило 66 человек.

ИА «Орелград»