Работница автолавки присваивала выручку и воровала продукты

17.1.2023 | 13:15 Новости, Происшествия

Недостачу выявил работодатель и обратился в полицию, сообщили в УМВД по Орловской области.

Опасения руководства ООО из Болховского района подтвердились. После тщательного изучения документации и проса свидетелей был выявлен ущерб на сумму 243 тысячи рублей.

50-летняя женщина, работавшая в автолавке, около двух лет неоднократно брала из выручки небольшие суммы, а иногда и товар. В отношении нее возбуждено уголовное дело о растрате и присвоении. Подозреваемой избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

ИА «Орелград»

 

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