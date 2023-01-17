Сотням орловцев придется рассказать о своих доходах

В регионе пройдет выборочное статистическое наблюдение.

Как сообщает Орелстат, с 18 января по 2 февраля по всей России пройдет выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах. Его проводит Федеральная служба государственной статистики во исполнение постановления правительства страны «Об организации в Российской Федерации системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения».

«По результатам обследования планируется получить информацию о фактическом уровне жизни российских семей, их доходах, — рассказали в Орелстате, — о степени имущественного расслоения и уровне бедности населения страны, о том, доходят ли установленные государством социальные пособия до лиц, которым они предназначены. Это позволит оценить эффективность проводимой государством социальной политики».

В целом по стране наблюдением будет охвачено 70 тысяч домашних хозяйств во всех регионах. Непосредственно в Орловской области обследованию подлежат 616 домохозяйств, в том числе 392 – в городской местности. Отметим, что на период проведения опросов домохозяйств будет усилена охрана общественного порядка, эта миссия возложена на сотрудников полиции.

«Выборочное наблюдение проводится на основе личного опроса членов домашних хозяйств (респондентов) по месту их проживания в составе отобранного для наблюдения домохозяйства специально обученными представителями Орелстата (интервьюерами), — говорят в Орелстате. — Перед проведением опроса они обязаны предъявить служебное удостоверение Федеральной службы государственной статистики, а также проинформировать о целях и задачах наблюдения».

ИА «Орелград»