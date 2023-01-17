В Орле выявили мошенничество с «чернобыльскими»

17.1.2023 | 12:04 Новости, Происшествия

Женщина переехала, но продолжила получать социальные выплаты.

Уголовное дело возбуждено следственным подразделением ОМВД России по Болховскому району, сообщили в пресс-службе полиции. 37-летняя подозреваемая ранее проживала в зоне с льготным социально-экономическим статусом, поэтому получала пособия на себя и детей. Однако переехала в Орел и не уведомила о смене места жительства. Получение выплат в такой ситуации стало мошенничеством. С 2014 по 2022 год подозреваемая незаконно присвоила порядка 360 тысяч рублей, что является крупным размером в квалификации УК РФ.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в УМВД России по Орловской области.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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